​МВД: Выявлено местонахождение 51 лица, разыскиваемого Азербайджаном через Интерпол

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ "Выявлено местонахождение 51 лица, разыскиваемого Национальным центральным бюро Интерпола и 26 лиц, разыскиваемых странами-участницами этой организации".

Как сообщает Report, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Азербайджан генерал-лейтенант полиции Вилаят Эйвазов на коллегиальном заседании министерства.

Он отметил, что в целом задержано 56,8% разыскиваемых лиц.

По словам замминистра, показатели результатов розыска обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений лиц улучшились на 4,1%, задержаны 1536 лиц, уклоняющихся от суда и следствия.