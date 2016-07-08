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    ​МВД: Выявлено местонахождение 51 лица, разыскиваемого Азербайджаном через Интерпол

    Показатели результатов розыска обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений лиц улучшились на 4%

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ "Выявлено местонахождение 51 лица, разыскиваемого Национальным центральным бюро Интерпола и 26 лиц, разыскиваемых странами-участницами этой организации".

    Как сообщает Report, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Азербайджан генерал-лейтенант полиции Вилаят Эйвазов на коллегиальном заседании министерства.

    Он отметил, что в целом задержано 56,8% разыскиваемых лиц.

    По словам замминистра, показатели результатов розыска обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений лиц улучшились на 4,1%, задержаны 1536 лиц, уклоняющихся от суда и следствия. 

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