МВД: Выведены из оборота свыше 15 килограммов наркотиков

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел продолжают мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 7 января в результате оперативно-розыскных мероприятий по 3 фактам из оборота изъято более 15 килограммов наркотических веществ.

У жителя Абшеронского района Самира Гамбарова сотрудниками Сабаильского РУП изъяты около 13,5 кг марихуаны. В результате оперативно-розыскных мероприятий у ранее судимого Габиба Мамедзаде были изъяты более 1,3 килограммов героина.

Сотрудниками Хачмазского РОП у жителя Мухтадыра Сергея Юдина изъяты 1,5 грамм героина, 10,7 граммов опиума и 450 граммов марихуаны.

Задержанные и выявленные при них улики переданы следствию. По фактам возбуждены уголовные дела, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.