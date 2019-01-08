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    МВД: Выведены из оборота свыше 15 килограммов наркотиков

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел продолжают мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 7 января в результате оперативно-розыскных мероприятий по 3 фактам из оборота изъято более 15 килограммов наркотических веществ.

    У жителя Абшеронского района Самира Гамбарова сотрудниками Сабаильского РУП изъяты около 13,5 кг марихуаны. В результате оперативно-розыскных мероприятий у ранее судимого Габиба Мамедзаде были изъяты более 1,3 килограммов героина. 

    Сотрудниками Хачмазского РОП у жителя Мухтадыра Сергея Юдина изъяты 1,5 грамм героина, 10,7 граммов опиума и 450 граммов марихуаны.

    Задержанные и выявленные при них улики переданы следствию. По фактам возбуждены уголовные дела, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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