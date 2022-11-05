МВД выступило с заявлением об убийстве в Гахе

МВД Азербайджана выступило с заявлением в связи с убийством в Гахском районе.

МВД Азербайджана выступило с заявлением в связи с убийством в Гахском районе.

Капитан полиции, главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы ведомства Махир Масимов сообщил в ответ на запрос северо-западного бюро Report , что поиски лица или лиц, подозреваемых в убийстве 17-летней девушки, продолжаются.

Представитель МВД отметил, что 4 ноября около 19:00 тело А.Папиашвили со следами насильственной смерти было обнаружено в доме, который она арендовала.

"Сотрудниками районной полиции и прокуратуры незамедлительно были осуществлены соответствующие мероприятия, в настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия в направлении задержания и передачи следствию совершивших преступление лица или лиц", - добавил М.Масимов.