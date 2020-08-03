МВД прокомментировал заявления о Фуаде Гахраманлы

Информация о том, что Фуад Гахраманлы подвергается пыткам не соответствует действительности, отметили в МИД Азербайджана

МВД Азербайджана отреагировало на распространенные в социальных сетях заявления о пытках, которым, якобы, подвергаются функционер ПНФА Фуад Гахраманлы и Сеймур Ахмедов.

В ответ на запрос Report глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов отметил, что распространенная информация не соответствует действительности: "В социальных сетях распространяют предвзятую и надуманную информацию о том, что Сеймур Ахмедов, задержанный за организацию противоправных действий в ночь с 14 на 15 июля и оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органам, подвергается пыткам и физическому давлению.

В связи с этой информацией по поручению руководства МВД сотрудники министерства побывали в месте заключения обвиняемого и поинтересовались условиями содержания, а также состоянием здоровья Сеймура Ахмедова. С.Ахмедов заявил, что не подвергался пыткам и не выражает недовольства условиями содержания. Что касается Фуада Гахраманлы, то решительно заявляю, что он не был доставлен в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД республики. Эта информация не соответствует действительности и носит предвзятый характер".