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МВД выразило отношение к увольнению более 30 сотрудников полиции 

МВД выразило отношение к увольнению более 30 сотрудников полиции  Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана
Происшествия
10 февраля 2021 г. 13:04
МВД выразило отношение к увольнению более 30 сотрудников полиции 
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Растиражированная рядом электронных СМИ информация о якобы имевшем место увольнении более 30 должностных лиц Сураханского районного управления полиции, не соответствует действительности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Было отмечено, что в январе текущего года в Сураханском районном управлении полиции была проведена плановая инспекция. По результатам было принято решение, согласно которому за допущенные в служебной деятельности недостатки несколько сотрудников управления и подчиненных ему подразделений были переведены с занимаемой должности на нижестоящую должность, группе сотрудников были предъявлены другие дисциплинарные взыскания, один сотрудник переведен на другое место службы.

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Версия на азербайджанском языке DİN 30-dan çox polisin işdən çıxarılması məlumatına münasibət bildirib

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