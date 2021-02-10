МВД выразило отношение к увольнению более 30 сотрудников полиции

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана

Растиражированная рядом электронных СМИ информация о якобы имевшем место увольнении более 30 должностных лиц Сураханского районного управления полиции, не соответствует действительности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Было отмечено, что в январе текущего года в Сураханском районном управлении полиции была проведена плановая инспекция. По результатам было принято решение, согласно которому за допущенные в служебной деятельности недостатки несколько сотрудников управления и подчиненных ему подразделений были переведены с занимаемой должности на нижестоящую должность, группе сотрудников были предъявлены другие дисциплинарные взыскания, один сотрудник переведен на другое место службы.