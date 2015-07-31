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    ​МВД выразило отношение к информации о похищении в Набрани девушки и парня

    Это проведенная полицейскими операция

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) выразило отношение к информации о похищении несколькими лицами девушки и парня из расположенного в Набрани центра отдыха "Булаг" ("Bulaq").

    В заявлении Report замглавы пресс-службы министерства Эхсан Захидов опроверг информацию.

    По его словам, сотрудники Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД провели на территории района рейд. В результате оперативно-поисковых мероприятий были задержаны лица, подозреваемые в организации в центрах отдыха притона: "Это проведенная полицейскими операция, и не может быть и речи о похищении кого-то из центра отдыха". 

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