МВД: Заведены уголовные дела в отношении 10 больных коронавирусом

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия

В Азербайджане продолжаются меры по борьбе с нарушителями особого карантинного режима, введенного с целью предотвращения массового распространения COVID-19.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

24 декабря сотрудниками органов внутренних дел в общественных местах были задержаны 17 больных коронавирусом.

В отношении 10 нарушителей возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия.