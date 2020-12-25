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МВД: Заведены уголовные дела в отношении 10 больных коронавирусом

МВД: Заведены уголовные дела в отношении 10 больных коронавирусом В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия
Происшествия
25 декабря 2020 г. 09:46
МВД: Заведены уголовные дела в отношении 10 больных коронавирусом

В Азербайджане продолжаются меры по борьбе с нарушителями особого карантинного режима, введенного с целью предотвращения массового распространения COVID-19.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

24 декабря сотрудниками органов внутренних дел в общественных местах были задержаны 17 больных коронавирусом.

В отношении 10 нарушителей возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия.

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Версия на азербайджанском языке Daha 10 COVID-19 xəstəsinə cinayət işi başlanıldı

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