МВД: возбуждено 34 уголовных дела в отношении активных больных COVID-19

12-13 декабря были выявлены и задержаны 55 активных больных COVID-19, покинувших места жительства в нарушение правил

В целях предотвращения массового распространения инфекции COVID-19 в Азербайджане продолжаются контрольно-профилактические мероприятия.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

12-13 декабря полицейскими и военнослужащими внутренних войск в общественных местах на территории республики были выявлены и задержаны 55 активных больных COVID-19, покинувших места жительства в нарушение правил.

С соблюдением медицинских указаний 54 человека были возвращены домой, в отношении 34 из них возбуждены уголовные дела.

Продолжаются следственные действия по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК.