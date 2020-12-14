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МВД: возбуждено 34 уголовных дела в отношении активных больных COVID-19

МВД: возбуждено 34 уголовных дела в отношении активных больных COVID-19 12-13 декабря были выявлены и задержаны 55 активных больных COVID-19, покинувших места жительства в нарушение правил
Происшествия
14 декабря 2020 г. 10:49
МВД: возбуждено 34 уголовных дела в отношении активных больных COVID-19

В целях предотвращения массового распространения инфекции COVID-19 в Азербайджане продолжаются контрольно-профилактические мероприятия.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

12-13 декабря полицейскими и военнослужащими внутренних войск в общественных местах на территории республики были выявлены и задержаны 55 активных больных COVID-19, покинувших места жительства в нарушение правил.

С соблюдением медицинских указаний 54 человека были возвращены домой, в отношении 34 из них возбуждены уголовные дела.

Продолжаются следственные действия по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Şənbə və bazar günləri 34 nəfərə cinayət işi başlanılıb

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