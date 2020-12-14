МВД: возбуждено 34 уголовных дела в отношении активных больных COVID-19

В целях предотвращения массового распространения инфекции COVID-19 в Азербайджане продолжаются контрольно-профилактические мероприятия.
Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.
12-13 декабря полицейскими и военнослужащими внутренних войск в общественных местах на территории республики были выявлены и задержаны 55 активных больных COVID-19, покинувших места жительства в нарушение правил.
С соблюдением медицинских указаний 54 человека были возвращены домой, в отношении 34 из них возбуждены уголовные дела.
Продолжаются следственные действия по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК.