МВД: Водителей будут штрафовать за парковку возле школ и университетов

10:02

Нарушения правил остановки и стоянки рядом со школами и университетами будут фиксироваться камерами, нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом МВД в связи с началом нового учебного года.

В Центре отметили, что сотрудники центра будут работать совместно с дорожной полицией для регулирования движения и предотвращения заторов.

"Сотрудники центра будут следить за ситуацией на дорогах вблизи учебных заведений, а также на близлежащих перекрестках, на улицах и проспектах столицы с помощью камер видеонаблюдения. В случае возникновения заторов будет проводиться обмен информацией с дорожной полицией для их устранения. Кроме того, для предотвращения заторов будет увеличен режим "зеленой волны" на светофорах", - подчеркивает центр.