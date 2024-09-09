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МВД: Водителей будут штрафовать за парковку возле школ и университетов

МВД: Водителей будут штрафовать за парковку возле школ и университетов 10:02
Происшествия
9 сентября 2024 г. 10:23
МВД: Водителей будут штрафовать за парковку возле школ и университетов

Нарушения правил остановки и стоянки рядом со школами и университетами будут фиксироваться камерами, нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом МВД в связи с началом нового учебного года.

В Центре отметили, что сотрудники центра будут работать совместно с дорожной полицией для регулирования движения и предотвращения заторов.

"Сотрудники центра будут следить за ситуацией на дорогах вблизи учебных заведений, а также на близлежащих перекрестках, на улицах и проспектах столицы с помощью камер видеонаблюдения. В случае возникновения заторов будет проводиться обмен информацией с дорожной полицией для их устранения. Кроме того, для предотвращения заторов будет увеличен режим "зеленой волны" на светофорах", - подчеркивает центр.

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