МВД внесло ясность в сообщения об ограблении дома известной ведущей

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел внесло ясность в распространенные в СМИ сообщения об ограблении дома радиоведущей Айгюн Акиф.

Как заявил Report заместитель главы пресс-службы МВД, полковник полиции Орхан Мансурзаде, в некоторых информационных сайтах и соцсетях распространили не соответствующую действительности информацию: "В сообщениях со ссылкой на ведущую отмечается, что якобы полиция несвоевременно прибыла на место происшествия и пр. Однозначно могу сказать, что все эти сообщения не имеют основания. Вчера вечером, 8 января, мать ведущей Бахар Керимова обратилась в Call-центре "102" и заявила об ограблении ее дома в поселке Сарай Абшеронского района. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа в составе опытных сотрудников Абшеронского РУП. Также не соответствуют действительности слова ведущей о том, что это не первый случай ограбления дома, где она проживает. По этому поводу в полицию не поступало никаких обращений как от нее, так и от членов ее семьи".

Официальный представитель МВД заявил о продолжении на данный момент необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий для установления совершивших ограбление лиц (или лица).

Хафиз Гейдаров