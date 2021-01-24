МВД внесло ясность в слухи о шамкирской полиции

В социальных сетях распространяются необоснованные слухи о том, что сотрудники полиции в Шамкирском районе во время Отечественной войны конфисковали флаг Азербайджана, оштрафовали людей, везших помощь для армии и т.д

В социальных сетях распространяются необоснованные слухи о том, что сотрудники полиции в Шамкирском районе во время Отечественной войны конфисковали флаг Азербайджана, оштрафовали людей, везших помощь для армии и т.д.

Как заявил Report начальник отдела по связям с общественностью и СМИ МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев, данные утверждения не соответствуют действительности, не основаны на каких-либо фактах и не отражают реальность.

"В Отечественную войну полиция, как и другие, достойно и с честью выполняла свои обязанности. Если кто-то выдвигает беспочвенные обвинения в адрес полиции, обвиняет полицию в неуважении к флагу, гражданам, значит в характере этого человека есть противоречия", - заявил Гаджиев.

Касаясь утверждений в социальных сетях о том, что полиция составляла несправедливые протоколы за нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических норм, майор полиции подчеркнул, что личность человека, выкладывающего данную информацию в социальные сети, известна органам правопорядка:

"Он заинтересован в распространении необоснованной информации с целью продолжения своих незаконных действий. Мы доводим до вашего сведения, что по каждому из заявлений была проведено проверка. Незаконных мер административного взыскания ни к одному гражданину не применялось".



