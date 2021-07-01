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МВД: Входящим в группу высокого риска не рекомендуется участвовать на свадьбах

МВД: Входящим в группу высокого риска не рекомендуется участвовать на свадьбах ”Лицам, принадлежащим к группе высокого риска, не рекомендуется участвовать в свадебных церемониях".
Происшествия
1 июля 2021 г. 16:49
МВД: Входящим в группу высокого риска не рекомендуется участвовать на свадьбах

”Лицам, принадлежащим к группе высокого риска, не рекомендуется участвовать в свадебных церемониях".

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, на праздничных церемониях до 50 человек, обязательно ношение медицинской маски, до 150 человек - необходимо иметь паспорт COVID-19:

"Граждане должны быть обязательно вакцинированы. В противном случае эти лица не будут допущены к участию в свадьбах. Выполнение этих правил и норм является основной ответственностью не только участников, но и администраторов ресторанов и владельцев свадеб. В случае нарушения закона будут приняты соответствующие меры”.

Согласно соответствующему решению Оперативного штаба при Кабинете министров, с 1 июля в Азербайджане разрешено проведение праздничных мероприятий (свадьбы, помолвки и дни рождения).

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Версия на азербайджанском языке DİN: Yüksək risk qrupuna aid olanların toyda iştirakı tövsiyə edilmir

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