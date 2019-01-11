МВД: Вчера в ДТП погибли 5 и пострадали 4 человека

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 10 января на территории республики было зарегистрировано 132 преступления, 28 из которых были раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 10 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. В целом, задержаны 26 человек, в том числе 1 человек за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств и 14 должников.

На дорогах республики произошло 3 ДТП, в которых погибли 5 и пострадали 4 человека.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, были установлены 14 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 2 факта незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 39 человек.