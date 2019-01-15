МВД: Вчера в ДТП погибли 2 и пострадали 9 человек

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 14 января на территории республики было зарегистрировано 137 преступлений, 27 из которых были раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 10 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. В целом, задержан 21 разыскиваемый человек, в том числе 14 разыскиваемых должников.

На дорогах республики произошло 5 ДТП, в которых погибли 2 и пострадали 9 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, были установлены 15 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 1 факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 30 человек.