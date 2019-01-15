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    МВД: Вчера в ДТП погибли 2 и пострадали 9 человек

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел Азербайджана.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 14 января на территории республики было зарегистрировано 137 преступлений, 27 из которых были раскрыты по "горячим следам".

    Раскрыто 10 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. В целом, задержан 21 разыскиваемый человек, в том числе 14 разыскиваемых должников.

    На дорогах республики произошло 5 ДТП, в которых погибли 2 и пострадали 9 человек.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, были установлены 15 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков и 1 факт незаконного хранения оружия.

    По подозрению в совершении преступлений задержаны 30 человек.

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