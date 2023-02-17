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МВД: В Загатале проводится расследование по факту массового отравления собак

МВД: В Загатале проводится расследование по факту массового отравления собак В Загатале проводится расследование по факту массового отравления собак.
Происшествия
17 февраля 2023 г. 15:04
МВД: В Загатале проводится расследование по факту массового отравления собак

В Загатале проводится расследование по факту массового отравления собак.

Как сообщил Report главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Махир Масимов, на основании поступившей в отдел полиции информации о массовом отравлении собак в Загатальском районе и распространенных в социальных сетях видеокадров, начато разбирательство.

"Изъятые с участием ветеринара образцы направлены на проверку в лабораторию. По факту проводится расследование", - сообщили в структуре.

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Zaqatalada itlərin zəhərləndirilərək öldürülməsi ilə bağlı araşdırmalar aparılır"

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