МВД: В Загатале проводится расследование по факту массового отравления собак

В Загатале проводится расследование по факту массового отравления собак.

В Загатале проводится расследование по факту массового отравления собак.

Как сообщил Report главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Махир Масимов, на основании поступившей в отдел полиции информации о массовом отравлении собак в Загатальском районе и распространенных в социальных сетях видеокадров, начато разбирательство.

"Изъятые с участием ветеринара образцы направлены на проверку в лабораторию. По факту проводится расследование", - сообщили в структуре.