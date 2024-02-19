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МВД: В связи с кадрами неэтичного поведения школьницы проводится расследование

МВД: В связи с кадрами неэтичного поведения школьницы проводится расследование В социальных сетях распространены кадры неадекватного и неэтичного поведения ученицы XI класса школы № 156 (по соответствующей причине имя ученицы не называется) 17 января за пределами школы в отношении девочки, окончившей IX класс в 2023 году.
Происшествия
19 февраля 2024 г. 23:41
МВД: В связи с кадрами неэтичного поведения школьницы проводится расследование

В социальных сетях распространены кадры неадекватного и неэтичного поведения ученицы XI класса школы № 156 (по соответствующей причине имя ученицы не называется) 17 января за пределами школы в отношении девочки, окончившей IX класс в 2023 году.

В ответ на запрос Report в школе сообщили, что администрация школы и психолог провели беседу с учащейся и ее родителями, приняты соответствующие меры: "Родитель обратился в правоохранительные органы, взяты соответствующие показания от учащихся и родителей, расследование продолжается".

Руководитель пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев сказал, что в полиции осведомлены о видео: "Инцидент взят на рассмотрение. В настоящее время идет расследование, назначена экспертиза. В зависимости от результатов расследования будут приняты соответствующие меры", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Məktəbli qızın qeyri-etik davranışına dair görüntülər araşdırılır, iş üzrə ekspertiza təyin olunub

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