​МВД: В связи с инцидентом в Бинагадинском районе ведутся оперативно-розыскные мероприятия

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ МВД Азербайджана распространило информацию о произошедшем в Баку вооруженном инциденте.

Как сообщает Report, 11 апреля на улице Джавадхана Бинагадинского района двое неизвестных нанесли огнестрельное ранение проживающему здесь на съемной квартире Гусейну Гасымову.

Раненый в пятку Г. Гасымов был госпитализирован. После оказания мужчине первой медицинской помощи его выписали.

Сотрудники 7-го отделения полиции Бинагадинского РУП обнаружили на месте происшествия 10 гильз 7,62 калибра.

По факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Бинагадинского РУП продолжают оперативно-розыскные мероприятия.