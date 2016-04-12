​МВД: В связи с инцидентом в Бинагадинском районе ведутся оперативно-розыскные мероприятия

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ МВД Азербайджана распространило информацию о произошедшем в Баку вооруженном инциденте.
Как сообщает Report, 11 апреля на улице Джавадхана Бинагадинского района двое неизвестных нанесли огнестрельное ранение проживающему здесь на съемной квартире Гусейну Гасымову.
Раненый в пятку Г. Гасымов был госпитализирован. После оказания мужчине первой медицинской помощи его выписали.
Сотрудники 7-го отделения полиции Бинагадинского РУП обнаружили на месте происшествия 10 гильз 7,62 калибра.
По факту возбуждено уголовное дело.
Сотрудники Бинагадинского РУП продолжают оперативно-розыскные мероприятия.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook