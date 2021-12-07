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МВД: В школе Баку ведется расследование в связи с негативными действиями учащегося

МВД: В школе Баку ведется расследование в связи с негативными действиями учащегося “В школе номер 282 Сураханского района столицы проводится расследование с целью проверки утверждений о неправомерных действиях учащегося, которые распространились в социальных сетях”.
Происшествия
7 декабря 2021 г. 10:16
МВД: В школе Баку ведется расследование в связи с негативными действиями учащегося
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“В школе номер 282 Сураханского района столицы проводится расследование с целью проверки утверждений о неправомерных действиях учащегося, которые распространились в социальных сетях”.

Об этом “Report” сообщил начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, руководство полиции в настоящее время находится в школе: “Поступающие полиции встречные жалобы разбираются на месте. Принимаются соответствующие меры по устранению негативной ситуации”.

Отметим, что в социальных сетях была распространена информация о том, что в школе номер 282 Сураханского района, учащийся вел себя в классе неэтично, оскорблял учителя и девочек.

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Bakıda məktəbdə şagirdin neqativ hərəkətləri ilə bağlı araşdırma aparılır"

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