МВД: В школе Баку ведется расследование в связи с негативными действиями учащегося

“В школе номер 282 Сураханского района столицы проводится расследование с целью проверки утверждений о неправомерных действиях учащегося, которые распространились в социальных сетях”.

“В школе номер 282 Сураханского района столицы проводится расследование с целью проверки утверждений о неправомерных действиях учащегося, которые распространились в социальных сетях”.

Об этом “Report” сообщил начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, руководство полиции в настоящее время находится в школе: “Поступающие полиции встречные жалобы разбираются на месте. Принимаются соответствующие меры по устранению негативной ситуации”.



Отметим, что в социальных сетях была распространена информация о том, что в школе номер 282 Сураханского района, учащийся вел себя в классе неэтично, оскорблял учителя и девочек.