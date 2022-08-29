МВД: В Сабунчинском районе задержаны более 40 наркоторговцев

В ходе спецоперации на территории Сабунчинского района Баку, проведенного сотрудниками РУП и 12-го отделения полиции, задержаны 43 человека, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств.

В ходе спецоперации на территории Сабунчинского района Баку, проведенного сотрудниками РУП и 12-го отделения полиции, задержаны 43 человека, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

В ходе расследования было установлено, что некоторые из задержанных были ранее судимы.

Принимаются меры по выявлению преступных связей задержанных, а также задержанию других лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков на территории Сабунчинского района.