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МВД: В Саатлы задержана группа лиц, не подчинившаяся требованиям полиции

МВД: В Саатлы задержана группа лиц, не подчинившаяся требованиям полиции В Саатлы задержана группа лиц, не подчинившаяся законным требованиям полиции.
Происшествия
13 марта 2023 г. 16:48
МВД: В Саатлы задержана группа лиц, не подчинившаяся требованиям полиции

В Саатлы задержана группа лиц, не подчинившаяся законным требованиям полиции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сегодня около 14 часов группа жителей сел Орта Муган и Набаткянд Саатлинского района попыталась перекрыть магистральную автодорогу, чтобы выразить свое недовольство проблемой питьевой воды. Прибывшие на место сотрудники районного отдела полиции, представители исполнительной власти района и ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" провели с ними разъяснительные беседы. После этого группа лиц не подчинилась законному требованию полиции и продолжила нарушать общественный порядок. Они были задержаны и доставлены в районный отдел полиции.

В настоящее время проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Saatlıda polisin qanuni tələblərinə əməl etməyən bir qrup şəxs saxlanılıb"

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