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МВД: В результате взрыва в Баку никто не пострадал

МВД: В результате взрыва в Баку никто не пострадал В результате взрыва в складе пиротехнических средств на территории киностудии имени Джафара Джаббарлы, расположенной в Ясамальском районе, пострадавших нет.
Происшествия
27 июня 2025 г. 00:03
МВД: В результате взрыва в Баку никто не пострадал

В результате взрыва на складе пиротехнических средств на территории киностудии имени Джафара Джаббарлы, расположенной в Ясамальском районе, пострадавших нет.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"В связи со взрывом на складе пиротехнических средств киностудии в Ясамальском районе столицы на место происшествия были направлены сотрудники полиции. В настоящее время принимаются меры по обеспечению безопасности. По предварительной информации, среди граждан пострадавших нет. Территория полностью взята под контроль, организовано дежурство. Соответствующими ведомствами принимаются меры по тушению пожара", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Bakıda baş vermiş partlayışda xəsarət alan yoxdur

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