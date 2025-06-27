МВД: В результате взрыва в Баку никто не пострадал

В результате взрыва в складе пиротехнических средств на территории киностудии имени Джафара Джаббарлы, расположенной в Ясамальском районе, пострадавших нет.

В результате взрыва на складе пиротехнических средств на территории киностудии имени Джафара Джаббарлы, расположенной в Ясамальском районе, пострадавших нет.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"В связи со взрывом на складе пиротехнических средств киностудии в Ясамальском районе столицы на место происшествия были направлены сотрудники полиции. В настоящее время принимаются меры по обеспечению безопасности. По предварительной информации, среди граждан пострадавших нет. Территория полностью взята под контроль, организовано дежурство. Соответствующими ведомствами принимаются меры по тушению пожара", - говорится в сообщении.