МВД: В раздаваемых школьникам листовках не выявлено криминального содержания

Министерство внутренних дел Азербайджана прокомментировало ситуацию с раздачей школьникам листовок, опровергнув наличие в них какой-либо общественной угрозы или криминального содержания.
Как сообщил Report начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, листовки были розданы 25 школьникам с целью формирования команд в онлайн сетевых играх на интернет-платформах.
"Полицией проведено всестороннее расследование, в ходе которого не выявлено общественно опасного деяния, отсутствует криминальный состав", - сказал Гаджиев.
При этом представитель МВД призвал родителей внимательнее следить за интернет-активностью своих детей, поскольку в цифровой среде существует риск вовлечения несовершеннолетних в опасные онлайн-группы.
В министерстве подчеркнули, что правоохранительные органы продолжают комплексную работу по предупреждению негативных явлений среди учащихся.