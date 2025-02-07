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МВД: В раздаваемых школьникам листовках не выявлено криминального содержания

МВД: В раздаваемых школьникам листовках не выявлено криминального содержания Министерство внутренних дел Азербайджана прокомментировало ситуацию с раздачей школьникам листовок, опровергнув наличие в них какой-либо общественной угрозы или криминального содержания.
Происшествия
7 февраля 2025 г. 12:07
МВД: В раздаваемых школьникам листовках не выявлено криминального содержания

Министерство внутренних дел Азербайджана прокомментировало ситуацию с раздачей школьникам листовок, опровергнув наличие в них какой-либо общественной угрозы или криминального содержания.

Как сообщил Report начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, листовки были розданы 25 школьникам с целью формирования команд в онлайн сетевых играх на интернет-платформах.

"Полицией проведено всестороннее расследование, в ходе которого не выявлено общественно опасного деяния, отсутствует криминальный состав", - сказал Гаджиев.

При этом представитель МВД призвал родителей внимательнее следить за интернет-активностью своих детей, поскольку в цифровой среде существует риск вовлечения несовершеннолетних в опасные онлайн-группы.

В министерстве подчеркнули, что правоохранительные органы продолжают комплексную работу по предупреждению негативных явлений среди учащихся.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Məktəbdə paylanan vərəqələrdə ictimai təhlükəli hal və kriminal tərkib aşkarlanmayıb

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