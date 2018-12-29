МВД: В отношении Талеха Хасмамедова возбуждено уголовное дело

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В результате проведенных на основе полученных данных оперативно-розыскных мероприятий 27 декабря в одном из кафе на улице Мирджалала в Насиминском районе столицы житель Гейчайского района, ранее судимый Талех Хасмамедов был задержан при получении от жителя Баку 1000 манатов под угрозой распространения сведений, позорящих последнего.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, по факту возбуждено уголовное дело по статье 182 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Отметим, что известный как правозащитник Т.Хасмамедов ранее уже был арестован и распоряжением президента Ильхама Алиева от 17 марта 2016 года был освобожден.