МВД: В отношении больных коронавирусом возбуждено уголовное дело

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана 7 сентября в общественных местах задержали пятерых больных коронавирусом.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
Сотрудники полиции провели с нарушителями разъяснительную беседу. Всех задержанных доставили по адресам проживания с соблюдением медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие учреждения здравоохранения.
В отношении двух граждан возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК АР.
В настоящее время продолжаются следственные действия.