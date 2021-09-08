МВД: В отношении больных коронавирусом возбуждено уголовное дело

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана 7 сентября в общественных местах задержали пятерых больных коронавирусом.

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана 7 сентября в общественных местах задержали пятерых больных коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники полиции провели с нарушителями разъяснительную беседу. Всех задержанных доставили по адресам проживания с соблюдением медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие учреждения здравоохранения.

В отношении двух граждан возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК АР.

В настоящее время продолжаются следственные действия.