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МВД: В отношении 13 больных COVID-19 возбуждены уголовные дела

МВД: В отношении 13 больных COVID-19 возбуждены уголовные дела В отношении 13 человек возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) УК Азербайджана
Происшествия
26 декабря 2020 г. 10:00
МВД: В отношении 13 больных COVID-19 возбуждены уголовные дела

Наблюдение и госпитализация пациентов с COVID-19 в условиях их самоизоляции на дому контролируется полицией и военнослужащими внутренних войск.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, 25 декабря сотрудниками органов внутренних дел в общественных местах были задержаны 15 коронавирусных больных. Из них 13 были возвращены домой, еще двое размещены в больницы.

В отношении 13 человек возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) УК Азербайджана.

Следственные действия по уголовным делам продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Daha 13 COVID-19 xəstəsinə cinayət işi başlanılıb

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