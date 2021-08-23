МВД: В общественных местах задержаны 12 больных коронавирусом

21 и 22 августа сотрудники органов внутренних дел выявили и задержали в общественных местах на территории республики 12 больных коронавирусом.

Как сообщили Report в МВД Азербайджана, сотрудники полиции провели с больными коронавирусом разъяснительную беседу и проводили их домой для ожидания медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

В отношении 4 человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса АР. В настоящее время продолжаются следственные действия.