О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВД: В общественных местах задержаны 12 больных коронавирусом

МВД: В общественных местах задержаны 12 больных коронавирусом
Происшествия
23 августа 2021 г. 12:48
МВД: В общественных местах задержаны 12 больных коронавирусом

21 и 22 августа сотрудники органов внутренних дел выявили и задержали в общественных местах на территории республики 12 больных коронавирусом.

Как сообщили Report в МВД Азербайджана, сотрудники полиции провели с больными коронавирусом разъяснительную беседу и проводили их домой для ожидания медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

В отношении 4 человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса АР. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DİN: "12 aktiv koronavirus xəstəsi ictimai yerlərdə aşkar edilərək saxlanılıb"

Самое важное

Азербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо
ФотоАзербайджанский миротворец в Кабуле: У нас все очень хорошо
22 августа 2021 г. 12:48
Азербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в учениях
ФотоАзербайджанские военнослужащие прибыли в Турцию для участия в учениях
21 августа 2021 г. 19:06
Подготовлен документальный фильм о Мехрибан Алиевой 
Подготовлен документальный фильм о Мехрибан Алиевой 
21 августа 2021 г. 14:02
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05
Адвокат потребовал вызвать в суд Али Гасанова и его родственников
Адвокат потребовал вызвать в суд Али Гасанова и его родственников
20 августа 2021 г. 18:57
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
20 августа 2021 г. 17:56
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
20 августа 2021 г. 17:47
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
20 августа 2021 г. 17:05
Главный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
ФотоГлавный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
20 августа 2021 г. 16:26
Шушинцы на Джыдыр-дюзю
ФотоШушинцы на Джыдыр-дюзю
19 августа 2021 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi