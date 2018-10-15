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    МВД: В Лерике задержаны убившие супруга женщина и ее сообщники

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Лерикском районе женщина, сговорившись с двумя мужчинами, убила супруга. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел. 

    29 июня этого года поступила информация о том, что в лесополосе на 1-ом километре дороги Лерик-Ярдымлы недалеко от автомобиля марки УАЗ-469Б было обнаружено тело жителя Лерикского района Маиля Агаева со следами телесных повреждений.  

    По факту сотрудниками полиции и органов прокуратуры были приняты соответствующие меры. 

    В ходе расследований выяснилось, что М.Агаев скончался в результате полученных в область груди тяжелых травм. 

    В заключении судмедэкспертизы также отмечается, что мужчина получил три проникающих в грудную клетку ножевых ранения. 

    В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемых в совершении убийства - супругу М.Агаева Наилю Агаеву и ее сообщников - жителя Лерикского района Агиля Бахшиева и жителя Баку Вафалы Алиева. 

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 120 (умышленное убийство) УК. 

    Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. 

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