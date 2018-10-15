МВД: В Лерике задержаны убившие супруга женщина и ее сообщники

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Лерикском районе женщина, сговорившись с двумя мужчинами, убила супруга.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

29 июня этого года поступила информация о том, что в лесополосе на 1-ом километре дороги Лерик-Ярдымлы недалеко от автомобиля марки УАЗ-469Б было обнаружено тело жителя Лерикского района Маиля Агаева со следами телесных повреждений.

По факту сотрудниками полиции и органов прокуратуры были приняты соответствующие меры.

В ходе расследований выяснилось, что М.Агаев скончался в результате полученных в область груди тяжелых травм.

В заключении судмедэкспертизы также отмечается, что мужчина получил три проникающих в грудную клетку ножевых ранения.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемых в совершении убийства - супругу М.Агаева Наилю Агаеву и ее сообщников - жителя Лерикского района Агиля Бахшиева и жителя Баку Вафалы Алиева.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 120 (умышленное убийство) УК.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.