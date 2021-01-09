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МВД: В Хокмели на граждан не было оказано физическое давление 

МВД: В Хокмели на граждан не было оказано физическое давление  В социальных сетях появились кадры, свидетельствующие о, якобы, имевшем место физическом давлении на семьи шехидов в Бинагадинском районе.
Происшествия
9 января 2021 г. 12:05
МВД: В Хокмели на граждан не было оказано физическое давление 

В социальных сетях появились кадры, свидетельствующие о, якобы, имевшем место физическом давлении на семьи шехидов в Бинагадинском районе.

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев прокомментировал ситуацию ИА Report.

Как выяснилось в ходе расследования, группа лиц незаконно захватила земли и вела строительство в поселке Хокмели: "Лица, совершившие незаконные деяния, пытались отвлечь внимание прибывших на место сотрудников соответствующих структур, злоупотребляя именем шехидов и ветеранов".

Э.Гаджиев подчеркнул, что обвинения о физическом давлении, совершенно необоснованны: "Сотрудники полиции обеспечивали общественный порядок и общественную безопасность".

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Версия на азербайджанском языке DİN: Hökməlidə hər hansı bir şəxsə qarşı fiziki təzyiq göstərilməyib

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