МВД: В Хокмели на граждан не было оказано физическое давление

В социальных сетях появились кадры, свидетельствующие о, якобы, имевшем место физическом давлении на семьи шехидов в Бинагадинском районе.

В социальных сетях появились кадры, свидетельствующие о, якобы, имевшем место физическом давлении на семьи шехидов в Бинагадинском районе.

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев прокомментировал ситуацию ИА Report.

Как выяснилось в ходе расследования, группа лиц незаконно захватила земли и вела строительство в поселке Хокмели: "Лица, совершившие незаконные деяния, пытались отвлечь внимание прибывших на место сотрудников соответствующих структур, злоупотребляя именем шехидов и ветеранов".

Э.Гаджиев подчеркнул, что обвинения о физическом давлении, совершенно необоснованны: "Сотрудники полиции обеспечивали общественный порядок и общественную безопасность".