МВД: В Гаджигабуле задержаны 11 человек

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники соответствующих структур министерства внутренних дел совместно с сотрудниками Гаджигабульского районного отделения полиции провели в районе совместные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия с целью надежного обеспечения общественного порядка и безопасности и борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и хранением огнестрельного оружия.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате проведенных мероприятий в качестве подозреваемых были задержаны ранее судимые 11 человек. При обыске у них или в местах их проживания были обнаружены 1 автоматическое оружие, 1 пистолет типа "Макаров", 4 гранаты, 60 патронов, 2 обоймы и различные виды наркотических препаратов общим весом 5 кг.

По названным фактам возбуждены уголовные дела, продолжаются необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия.