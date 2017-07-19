МВД: В этом году за незаконную пропаганду задержаны 138 человек, возбуждено одно уголовное дело

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Главное управление общественной безопасности министерства внутренних дел совместно с Государственным комитетом по работе с религиозными структурами в различных регионах страны проводят мероприятия с целью предотвращения случаев продажи религиозной литературы, аудио- и видеоматериалов, других изделий и товаров религиозного содержания, допущенных к продаже в установленном законом "О свободе вероисповедания" порядке за пределами специализированных пунктов сбыта, созданных с разрешения соответствующего органа исполнительной власти.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе данных мероприятий, проведенных в Ясамальском, Низаминском районах столицы, в городах и районах Гянджа, Ширван, Губа, Тертер, за продажу литературы религиозного назначения и других изделий религиозного содержания без согласия (лицензии) соответствующего органа исполнительной власти в отношении 10 человек были составлены протоколы об административном проступке.

У данных лиц было обнаружено и изъято 309 единиц литературы религиозного содержания, 34 единицы CD дисков.

В целом за 6 месяцев этого года за незаконную агитацию и нарушение требований закона "О свободе вероисповедания", 138 человек были задержаны и доставлены в отделения полиции. У них было обнаружено и изъято 1066 единиц религиозной литературы, 102 единицы CD и DVD дисков, 16 аудиокассет, 94 единиц журналов. В результате принятых мер по одному факту было возбуждено уголовное дело.

Изъятая литература религиозного назначения для проведения религиоведческой экспертизы направлена в Государственный комитет по работе с религиозными структурами.