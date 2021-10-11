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МВД: В этом году выявлено 6647 уголовных фактов в связи с незаконным оборотом наркотиков

МВД: В этом году выявлено 6647 уголовных фактов в связи с незаконным оборотом наркотиков В результате комплексных оперативно-розыскных, оперативно-следственных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, проведенных сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана с 1 января 2021 года по сегодняшний день выяв
Происшествия
11 октября 2021 г. 17:10
МВД: В этом году выявлено 6647 уголовных фактов в связи с незаконным оборотом наркотиков

В результате комплексных оперативно-розыскных, оперативно-следственных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, проведенных сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана с 1 января 2021 года по сегодняшний день выявлено 6 647 фактов о преступности.

Об этом Report сообщил начальник отдела пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По данным фактам к уголовной ответственности были привлечены 4 296 человек, в отношении них приняты различные меры пресечения.

В этом году из незаконного оборота изъято 2 тонны 789 кг наркотических средств, более 231 кг психотропных веществ, 52 тонны 245 кг кустов конопли. "В рамках процессуальных карательных мер в отношении лиц, причастных к наркотикам, избираются меры пресечения в виде ареста, выдачи под надзор полиции, подписки о невыезде, передачи под надзор и др. меры, их действия контролируются посредством электронного браслета в течение 24 часов", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Bu il qanunsuz narkotik dövriyyəsi ilə bağlı 6647 cinayət faktı aşkarlanıb"

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