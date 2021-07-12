МВД: В этом году в дорожных авариях погибли 290 человек

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана распространило информацию в связи числом дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории страны в первой половине 2021 года.

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана распространило информацию в связи числом дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории страны в первой половине 2021 года.

Как сообщили Report в МВД, за 6 месяцев текущего года на территории республики было зарегистрировано 756 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 290 человек, а 698 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года число аварий сократилось на 4 (-0,5%), погибших - на 35 (-10,8%), пострадавших - на 3 (-0,4%).