О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВД: В этом году в дорожных авариях погибли 290 человек

МВД: В этом году в дорожных авариях погибли 290 человек Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана распространило информацию в связи числом дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории страны в первой половине 2021 года.
Происшествия
12 июля 2021 г. 14:57
МВД: В этом году в дорожных авариях погибли 290 человек

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана распространило информацию в связи числом дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории страны в первой половине 2021 года.

Как сообщили Report в МВД, за 6 месяцев текущего года на территории республики было зарегистрировано 756 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 290 человек, а 698 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года число аварий сократилось на 4 (-0,5%), погибших - на 35 (-10,8%), пострадавших - на 3 (-0,4%).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu il yol qəzalarında 290 nəfər ölüb

Экслюзивные новости

Разрушенные армянами в Товузе дома построены заново - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенные армянами в Товузе дома построены заново - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
10 июля 2021 г. 15:09
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
10 июля 2021 г. 11:13
Брайза: Заявления комиссара ЕС в Баку отражают высокую оценку важности Азербайджана
Брайза: Заявления комиссара ЕС в Баку отражают высокую оценку важности Азербайджана
9 июля 2021 г. 16:55
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
9 июля 2021 г. 11:23
Замминистра: Ждем предложения Туркменистана о продолжении переговоров по Каспию
Замминистра: Ждем предложения Туркменистана о продолжении переговоров по Каспию
9 июля 2021 г. 10:47
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
8 июля 2021 г. 12:32
Эмин Гусейнов: Бизнесмены уже обращаются по поводу промпарка в Агдаме - ЭКСКЛЮЗИВ
Эмин Гусейнов: Бизнесмены уже обращаются по поводу промпарка в Агдаме - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 16:55
Спецпредставитель президента: В Агдаме пройдет бизнес-форум - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ
Спецпредставитель президента: В Агдаме пройдет бизнес-форум - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июля 2021 г. 15:54
Информагентства будут нести ответственность за использование новостей без ссылки
Информагентства будут нести ответственность за использование новостей без ссылки
7 июля 2021 г. 15:35
В Азербайджане СМИ не смогут использовать информацию других медиа без ссылки
В Азербайджане СМИ не смогут использовать информацию других медиа без ссылки
7 июля 2021 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi