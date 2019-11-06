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В этом году в Азербайджане из незаконного оборота изъято более 1 тонны наркотиков

В Азербайджане из незаконного оборота изъято более 1 тонны наркотиков

За девять месяцев года сотрудниками органов внутренних дел из незаконного оборота изъята 1 тонна 74 кг различных наркотиков.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, успешно продолжаются оперативно-розыскные мероприятия против лиц, занимающихся незаконным оборотом и сбытом наркотических веществ.

Очередное подобное мероприятия прошло в поселке Маштага. Сотрудники Сабунчинского РУП задержали жителя поселка Джахангира Гусейнова. В его доме были обнаружены и изъяты 7 кг 400 г высушенной марихуаны.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения – арест.

За девять месяцев года органами внутренних дел из незаконного оборота изъята 1 тонна 74 кг различных наркотиков, что на 114 кг больше, чем в аналогичный период 2018 года.  

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