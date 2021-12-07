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МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности

МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности 09-53
Происшествия
7 декабря 2021 г. 10:51
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
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В январе-ноябре этого года среди преступлений против собственности сократилось количество краж, их произошло на 542 меньше.

Об этом “Report” сообщил начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что число краж частной собственности уменьшилось на 518, карманных краж - на 47, квартирных - на 283, мобильных телефонов - на 157. “В сравнении с показателями прошлого года это положительная динамика, что указывает на эффективность мер, проводимых правоохранительными органами”, - подчеркнул Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Bu il oğurluq hadisələri 542 fakt azalıb"

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