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МВД: В этом году обезврежено 113 преступных групп

МВД: В этом году обезврежено 113 преступных групп В результате оперативных мер, проведенных за 9 месяцев этого года, были обезврежены 113 преступных групп в составе 289 человек.
Происшествия
14 октября 2022 г. 18:33
МВД: В этом году обезврежено 113 преступных групп

В результате оперативных мер, проведенных за 9 месяцев этого года, были обезврежены 113 преступных групп в составе 289 человек.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании коллегии МВД.

Было отмечено, что за 9 месяцев были задержаны и переданы следствию 81,4% из находящихся в розыске людей. Приблизительно 90% ущерба, причиненного гражданам в результате уголовных дел и мелких грабежей, было возмещено.

За этот период из незаконного оборота изъято 3 тонны наркотических средств и более 300 килограммов психотропных веществ общей стоимостью 40 миллионов манатов, что на 293 килограмма больше, чем за соответствующий период 2021 года. В том числе в результате выявления 241 факта онлайн-продажи наркотиков из нелегального оборота было изъято более 1 тонны 400 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе специальных операций были обнаружены и уничтожены кусты конопли и мака общим весом около 25 тонн, а также более 166 тонн дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİN: Bu il 113 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib

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