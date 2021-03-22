МВД: В ДТП на праздники погибли 5, пострадали 4 человека

По подозрению в совершении преступлений задержаны 65 человек

Обнародована сводка преступлений и ДТП, зарегистрированных органами внутренних дел с 20 по 22 марта.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, органами внутренних дел “по горячим следам” было раскрыто 38 преступлений, обеспечено раскрытие 18 преступлений, связанных с предшествующими периодами.

Задержано 28 человек, находившихся в розыске, в том числе 7 разыскиваемых в качестве должников.

На дорогах республики произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 5 человек, четверо пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел выявлено 22 факта, связанных с наркотиками, 1 факт незаконного хранения оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 65 человек.