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МВД: В дорожных авариях погибли 9 человек

МВД: В дорожных авариях погибли 9 человек По подозрению в совершении преступлений задержаны 32 человека
Происшествия
28 декабря 2020 г. 12:26
МВД: В дорожных авариях погибли 9 человек

Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных в выходные дни органами внутренних дел Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в течение 27-28 декабря на территории республики органами внутренних дел 19 преступлений раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 16 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны 105 числившихся в розыске человек, из них 93 должника.

На дорогах республики произошло 8 тяжелых дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 9 человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, были установлены 16 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 32 человека.

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Версия на азербайджанском языке Yol qəzalarında 9 nəfər ölüb

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