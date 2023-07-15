МВД: В Балакане оштрафованы лица, незаконно перевозившие песок и гравий

В ходе мероприятий, поведенных сотрудниками Балаканского районного управления полиции, выявлены лица, осуществляющие незаконную перевозку и продажу песка и гравия.

В ходе мероприятий, поведенных сотрудниками Балаканского районного управления полиции, выявлены лица, осуществляющие незаконную перевозку и продажу песка и гравия.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группой пресс-службы МВД, в отношении этих лиц составлены протоколы протоколы по статье 243 (нарушение правил недропользования) Кодекса об административных проступках. С этими лицами проведены профилактические беседы, им разъяснено, что для занятия данным видом деятельности необходимо получить лицензию соответствующих государственных органов.

Также в результате контрольных мероприятий по недопущению выбрасывания бытовых отходов вне урн выявлено 80 нарушителей правил. В отношении них составлен протокол и применено административное взыскание.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.