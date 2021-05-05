МВД: В Баку рассмотрены обращения владелицы аптеки

Полицией были проведены расследования в связи с жалобой гражданки

Обращения жительницы Баку Мятанет Гулиевой в полицию были полностью и всесторонне изучены.

Об этом в ответ на запрос Report заявил начальник отдела по работе со СМИ и связям с общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, фармацевтическая компания за неисполнение обязательств вернула лекарственные препараты и кассовый аппарат аптеке в Наримановском районе, заведующей которой является М.Гулиева.

"Заявления М.Гулиевой о 16-м отделении полиции Наримановского РУП, прозвучавшие в знак протеста против решения компании закрыть аптеку, совершенно необоснованны. Полицией были проведены расследования в связи с жалобой гражданки. В ходе следствия было установлено, что лекарственные препараты на сумму 20 000 манатов и кассовый аппарат принадлежат компании. Было отказано в возбуждении уголовного дела. Гражданка может обратиться в суд в порядке особого обвинения".