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МВД: В Баку рассмотрены обращения владелицы аптеки

МВД: В Баку рассмотрены обращения владелицы аптеки Полицией были проведены расследования в связи с жалобой гражданки
Происшествия
5 мая 2021 г. 17:45
МВД: В Баку рассмотрены обращения владелицы аптеки

Обращения жительницы Баку Мятанет Гулиевой в полицию были полностью и всесторонне изучены.

Об этом в ответ на запрос Report заявил начальник отдела по работе со СМИ и связям с общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, фармацевтическая компания за неисполнение обязательств вернула лекарственные препараты и кассовый аппарат аптеке в Наримановском районе, заведующей которой является М.Гулиева.

"Заявления М.Гулиевой о 16-м отделении полиции Наримановского РУП, прозвучавшие в знак протеста против решения компании закрыть аптеку, совершенно необоснованны. Полицией были проведены расследования в связи с жалобой гражданки. В ходе следствия было установлено, что лекарственные препараты на сумму 20 000 манатов и кассовый аппарат принадлежат компании. Было отказано в возбуждении уголовного дела. Гражданка может обратиться в суд в порядке особого обвинения".

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Версия на азербайджанском языке DİN: Bakıda aptek sahibinin iddiaları ilə bağlı araşdırmalar aparılıb

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