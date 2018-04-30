МВД: В Азербайджане за минувшие два дня задержаны 26 находящихся в розыске лиц

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел страны за минувшие два дня.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, за данный период органами внутренних дел республики зафиксировано 155 фактов преступлений, 20 из них были раскрыты по "горячим следам".

Кроме того, раскрыто одно ранее незавершенное дело.

Задержаны и переданы по назначению 26 находящихся в розыске лиц, в том числе 1 за неисполнение гражданско-правовых обязательств, 9 разыскиваемых в качестве должников.

На автомобильных дорогах республики произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате 1 человек погиб, 5 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 10 фактов, связанных с наркотиками.

По подозрению в совершении преступления задержаны 26 человек.