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    МВД: В Азербайджане за минувшие два дня задержаны 26 находящихся в розыске лиц

    Баку. 30  апреля. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел страны за минувшие два дня.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, за данный период органами внутренних дел республики зафиксировано 155 фактов преступлений, 20 из них были раскрыты по "горячим следам".

    Кроме того, раскрыто одно ранее незавершенное дело.

    Задержаны и переданы по назначению 26 находящихся в розыске лиц, в том числе 1 за неисполнение гражданско-правовых обязательств, 9 разыскиваемых в качестве должников.

    На автомобильных дорогах республики произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате 1 человек погиб, 5 пострадали.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 10 фактов, связанных с наркотиками.

    По подозрению в совершении преступления задержаны 26 человек.

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