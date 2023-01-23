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МВД: В Азербайджане сократилось количество преступлений

МВД: В Азербайджане сократилось количество преступлений В Азербайджане сократилось количество преступлений.
Происшествия
23 января 2023 г. 16:00
МВД: В Азербайджане сократилось количество преступлений

В Азербайджане сократилось количество преступлений.

Как передает Report, об этом заявили на заседании коллегии МВД, посвященном деятельности органов внутренних дел в 2022 году и предстоящим задачам.

Отмечается, что в прошлом году преступления против личности сократились на 2,4%, в том числе покушения на убийство - 13%, умышленное причинение вреда здоровью – 5%, преступления с применением огнестрельного оружия – 17,6%, преступления на почве семейных конфликтов – 2,4%, скотокрадство – 21,3%.

Отметим, что в прошлом году в Азербайджане было зарегистрировано 36 494 преступления.

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Azərbaycanda cinayətlərin sayı azalıb"

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