МВД: В Азербайджане сократилось количество преступлений

В Азербайджане сократилось количество преступлений.

В Азербайджане сократилось количество преступлений.

Как передает Report, об этом заявили на заседании коллегии МВД, посвященном деятельности органов внутренних дел в 2022 году и предстоящим задачам.

Отмечается, что в прошлом году преступления против личности сократились на 2,4%, в том числе покушения на убийство - 13%, умышленное причинение вреда здоровью – 5%, преступления с применением огнестрельного оружия – 17,6%, преступления на почве семейных конфликтов – 2,4%, скотокрадство – 21,3%.

Отметим, что в прошлом году в Азербайджане было зарегистрировано 36 494 преступления.