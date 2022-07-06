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МВД: В Азербайджане реальное число наркоманов намного больше

МВД: В Азербайджане реальное число наркоманов намного больше Сегодня число реальных потребителей наркотиков в стране больше, чем официально зарегистрированных. Своевременное выявление наркозависимых лиц, просвещение населения являются приоритетными вопросами.
Происшествия
6 июля 2022 г. 12:15
МВД: В Азербайджане реальное число наркоманов намного больше

Сегодня число реальных потребителей наркотиков в стране больше, чем официально зарегистрированных. Своевременное выявление наркозависимых лиц, просвещение населения являются приоритетными вопросами.

Об этом Report сообщил начальник Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана Ислам Гумбатов.

Он отметил, что в 2021 году число зарегистрированных потребителей наркотиков в Азербайджане составило 34 602 человека: "Но реальное количество потребителей наркотиков намного больше. В результате проведенных МВД мер за последние 2,5 года в стране выявлено более 19 тысяч фактов преступлений, связанных с наркотиками. Из оборота изъято более 7 тонн наркотических и психотропных веществ. Торговцы наркотиками в основном осуществляют свой бизнес через профили, используемые из-за рубежа, и привлекают молодежь, женщин. Наркомания также влияет на рост числа внутрисемейных конфликтов".

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Версия на азербайджанском языке DİN nümayəndəsi: "2021-ci ildə qeydiyyatda olan narkotik istifadəçilərinin sayı 34 602 nəfər olub, real say daha çoxdur"

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