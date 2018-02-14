МВД: В Азербайджане было совершено 115 преступлений за минувший день

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел республики за прошедший день зафиксировано 115 фактов преступлений.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 26 из них были раскрыты по "горячим следам".
Задержаны и переданы по назначению 20 находящихся в розыске лиц.
На автомобильных дорогах республики произошло 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате 6 человек пострадали.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 15 фактов, связанных с наркотиками.
По подозрению в совершении преступления задержаны 34 человека.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook