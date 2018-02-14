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    МВД: В Азербайджане было совершено 115 преступлений за минувший день

    26 из них были раскрыты по горячим следам

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел республики за прошедший день зафиксировано 115 фактов преступлений.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 26 из них были раскрыты по "горячим следам".

    Задержаны и переданы по назначению 20 находящихся в розыске лиц.

    На автомобильных дорогах республики произошло 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате 6 человек пострадали.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 15 фактов, связанных с наркотиками.

    По подозрению в совершении преступления задержаны 34 человека.

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