МВД: В Азербайджане было совершено 115 преступлений за минувший день

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел республики за прошедший день зафиксировано 115 фактов преступлений.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 26 из них были раскрыты по "горячим следам".

Задержаны и переданы по назначению 20 находящихся в розыске лиц.

На автомобильных дорогах республики произошло 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате 6 человек пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 15 фактов, связанных с наркотиками.

По подозрению в совершении преступления задержаны 34 человека.