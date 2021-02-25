МВД: В авариях на заснеженных дорогах страны погиб 1 человек, 17 пострадали

На территории страны произошло 12 ДТП

Названо количество дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями, произошедших в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории республики.

Как сообщил в ответ на запрос Report начальник отдела по связям с общественными структурами Главного управления государственной дорожной полиции МВД Азербайджана полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев, со вчерашнего дня по настоящее время на территории страны произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых есть погибший и раненые.

Он отметил, что в результате аварий погиб 1 человек, 17 пострадали.