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МВД: В авариях на заснеженных дорогах страны погиб 1 человек, 17 пострадали

МВД: В авариях на заснеженных дорогах страны погиб 1 человек, 17 пострадали На территории страны произошло 12 ДТП
Происшествия
25 февраля 2021 г. 10:24
МВД: В авариях на заснеженных дорогах страны погиб 1 человек, 17 пострадали

Названо количество дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями, произошедших в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории республики.

Как сообщил в ответ на запрос Report начальник отдела по связям с общественными структурами Главного управления государственной дорожной полиции МВД Азербайджана полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев, со вчерашнего дня по настоящее время на территории страны произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых есть погибший и раненые.

Он отметил, что в результате аварий погиб 1 человек, 17 пострадали.

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Версия на азербайджанском языке Qara görə ölkədə yol qəzalarında 1 nəfər ölüb, 17 nəfər xəsarət alıb

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