О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета

МВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета Обнародовано количество оружия и боеприпасов, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
3 января 2022 г. 13:22
МВД: В 2021 году на освобожденных территориях обнаружены 225 автоматов, 102 миномета

Обнародовано количество оружия и боеприпасов, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в 2021 году сотрудниками территориальных органов полиции на покинутых военных позициях были обнаружены и переданы по назначению 225 автоматов, 102 миномета, 68 пулеметов, 64 противотанковых и противопехотных управляемых ракетных систем, 10 минометных установок, 8 систем ПВО, 721 граната, 129 мин, десятки тысяч снарядов и патронов различного калибра.

В ходе проведенных мероприятий на освобожденных территориях были сожжены около 17 тонн дикорастущей конопли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоNumber of ammunitions found in liberated territories announced 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzad edilən ərazilərdə aşkarlanan silah-sursatın sayı açıqlanıb

Самое читаемое

Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
28 декабря 2021 г. 12:32
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов
28 декабря 2021 г. 17:57
В Баку открылась самая крупная и современная Ветеринарная клиника на Южном Кавказе
ФотоВ Баку открылась самая крупная и современная Ветеринарная клиника на Южном Кавказе
28 декабря 2021 г. 20:01
Названы даты зимних каникул для школьников
Названы даты зимних каникул для школьников
28 декабря 2021 г. 11:35
В Азербайджане изменились правила передвижения транспортных средств
В Азербайджане изменились правила передвижения транспортных средств
29 декабря 2021 г. 15:29
Президент Ильхам Алиев ознакомился с новым зданием АЗЕРТАДЖ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с новым зданием АЗЕРТАДЖ
27 декабря 2021 г. 19:35
В США отметили День солидарности азербайджанцев мира
ФотоВ США отметили День солидарности азербайджанцев мира
1 января 2022 г. 07:31
Президент назначил нового председателя правления Агентства государственных резервов
Президент назначил нового председателя правления Агентства государственных резервов
27 декабря 2021 г. 13:44
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
28 декабря 2021 г. 13:00
Умер известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов
Умер известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов
1 января 2022 г. 20:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi