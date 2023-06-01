МВД: Увеличилось количество обращений детей на горячую линию 102

В этом году увеличилось количество обращений детей на горячую линию 102 Министерства внутренних дел (МВД).

В этом году увеличилось количество обращений детей на горячую линию 102 Министерства внутренних дел (МВД).

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела пресс-службы МВД полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев на мероприятии под названием "Дети, права, аварии и пути выхода".

Он сказал, что оперативное реагирование детей на события в обществе радует: "В настоящее время проводится работа по разъяснению правил дорожного движения для более чем 500 детей. Нас волнует будущее детей”.

Э.Гаджиев отметил, что в этом году были проведены встречи приблизительно с 1 тыс. детей, более чем с 20 тыс. родителей: "Встречи больше связаны с разъяснением на темы оборота наркотиков, ранних браков и дорожно-транспортных происшествий. Небольшая ошибка может привести к потере наших детей. Чтобы такого не происходило, мы должны защищать наших детей. Мы должны создавать для наших детей положительный пример”.