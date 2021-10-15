МВД: утверждения об употреблении ребенком наркотиков не соответствуют действительности

"В социальных сетях распространились утверждения, что в Баку малолетний ребенок употребляет наркотики. Проведенное разбирательство установило, что утверждения об употреблении ребенком наркотиков не обоснованы".

"В социальных сетях распространились утверждения, что в Баку малолетний ребенок употребляет наркотики. Проведенное разбирательство установило, что утверждения об употреблении ребенком наркотиков не обоснованы".

Об этом Report сообщил начальник отдела пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

"Этот ребенок живет с матерью. В отношении них неоднократно принимались профилактические меры. Им было предложено размещение в убежище, однако получен категоричный отказ. Этот ребенок и его мать страдают хроническим заболеванием. В соответствии с законодательством будут приняты меры по размещению матери и ребенка в больницу с уведомлением соответствующих структур. Территориальным органам полиции в связи с этим даны соответствующие поручения", - подчеркнул он.