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МВД: утверждения об употреблении ребенком наркотиков не соответствуют действительности

МВД: утверждения об употреблении ребенком наркотиков не соответствуют действительности "В социальных сетях распространились утверждения, что в Баку малолетний ребенок употребляет наркотики. Проведенное разбирательство установило, что утверждения об употреблении ребенком наркотиков не обоснованы".
Происшествия
15 октября 2021 г. 11:14
МВД: утверждения об употреблении ребенком наркотиков не соответствуют действительности

"В социальных сетях распространились утверждения, что в Баку малолетний ребенок употребляет наркотики. Проведенное разбирательство установило, что утверждения об употреблении ребенком наркотиков не обоснованы".

Об этом Report сообщил начальник отдела пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

"Этот ребенок живет с матерью. В отношении них неоднократно принимались профилактические меры. Им было предложено размещение в убежище, однако получен категоричный отказ. Этот ребенок и его мать страдают хроническим заболеванием. В соответствии с законодательством будут приняты меры по размещению матери и ребенка в больницу с уведомлением соответствующих структур. Территориальным органам полиции в связи с этим даны соответствующие поручения", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке DİN azyaşlının narkotikdən istifadə etməsi iddialarına münasibət bildirib

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