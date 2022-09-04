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МВД: Установлено лицо, устроившее пожар в лесу в Загатале

МВД: Установлено лицо, устроившее пожар в лесу в Загатале 3 сентября около полудня в горной местности в районе села Ахахдере Загатальского района возник пожар. Пожар был потушен сотрудниками МВД, МЭПР, РОВД, а также местными жителями, которые были задействованы на месте, не допустив распространения огня на обшир
Происшествия
4 сентября 2022 г. 10:52
МВД: Установлено лицо, устроившее пожар в лесу в Загатале

3 сентября около полудня в горной местности в районе села Ахахдере Загатальского района возник пожар. Пожар был потушен сотрудниками МВД, МЭПР, РОВД, а также местными жителями, которые были задействованы на месте, не допустив распространения огня на обширную территорию.

Об этом Report сообщили из Шекинской региональной группы Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

В результате предпринятых сотрудниками полиции мероприятий установлено, что поджог совершил житель района Абдулла Гурбанов. В ходе следствия было установлено, что он развел костер для заварки чая. Угли от костра распространились вокруг и вызвали пожар.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Zaqatalada meşədə yanğın törədən şəxs müəyyən edilib

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