МВД: У обнаруженного в одном из домов Гянджи трупа были связаны руки и ноги

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Гяндже в 1-комнатной квартире, расположенной на ул. У.Гаджибекова и принадлежащей Парване Исмаиловой, произошел пожар. Сгорели конструкции и предметы обихода на территории площадью 15 кв.м. Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно сообщению, после ликвидации пожара в доме был найден частично обгоревший труп П.Исмаиловой, руки и ноги которой были связаны проводами.

По данному факту в главном управлении полиции города Гянджи проводятся оперативно-следственные мероприятия.