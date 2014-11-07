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    МВД: У обнаруженного в одном из домов Гянджи трупа были связаны руки и ноги

    Инцидент произошел в доме на ул.Гаджибейли в Гяндже

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Гяндже в 1-комнатной квартире, расположенной на ул. У.Гаджибекова и принадлежащей Парване Исмаиловой, произошел пожар. Сгорели конструкции и предметы обихода на территории площадью 15 кв.м. Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана.

    Согласно сообщению, после ликвидации пожара в доме был найден частично обгоревший труп П.Исмаиловой, руки и ноги которой были связаны проводами.

    По данному факту в главном управлении полиции города Гянджи проводятся оперативно-следственные мероприятия. 

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