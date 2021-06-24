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МВД: Свадебную церемонию можно проводить на открытом воздухе и в палатке

МВД: Свадебную церемонию можно проводить на открытом воздухе и в палатке "Проведение свадебных, помолвочных, именинных церемоний на открытом воздухе, в палатке и на других площадках допускается с участием до 50 человек при соблюдении ограничительных требований. В одном месте можно организовать только церемониальную палатку".
Происшествия
24 июня 2021 г. 15:59
МВД: Свадебную церемонию можно проводить на открытом воздухе и в палатке
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"Проведение свадебных, помолвочных, именинных церемоний на открытом воздухе, в палатке и на других площадках допускается с участием до 50 человек при соблюдении ограничительных требований".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник отдела массовой информации и связей с общественностью Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он сказал, что праздничные церемонии, организованные с участием от 50 до 150 человек, в объектах общественного питания, ресторанах и других местах могут проводиться на основании соответствующего разрешения.

Чиновник МВД также уточнил, какие правила следует соблюдать на торжествах, требуются ли жениху и невесте, а так же музыкантам паспорта COVID-19: “На торжественных церемониях, организованных с участием до 50 человек, использование средств индивидуальной защиты дыхательных путей является обязательным, и для участия в этих торжественных церемониях не требуется предъявлять паспорт COVID-19.

Так же и музыканты, участвующие в праздничных церемониях, организованных с участием до 50 человек, не обязаны проходить полную вакцинацию от COVID-19 или иметь подтверждающий документ (паспорт COVID-19) о том, что они выздоровели от COVID-19”.

По словам Э.Гаджиева, все гости в возрасте от 18 лет, участвующие в праздничных церемониях, организованных с участием от 50 до 150 человек, должны иметь подтверждающий документ (паспорт COVID-19) о том, что они полностью вакцинированы от COVID-19 или имеют иммунитет после выздоровления от COVID-19: "Для гостей, участвующих в праздничных церемониях с участием от 50 до 150 человек, не требуется обязательное использование средств индивидуальной защиты дыхательных путей”.

Отметим, что согласно решению Кабинета Министров, проведение праздничных мероприятий с соблюдением определенных правил разрешено с 1 июля.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Açıq havada və çadırda toy mərasimi keçirmək olar

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